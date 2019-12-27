«Сплин» и The Hatters , 31 декабря, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

15:03

В канун Нового года «ГлавКлуб» приготовил сразу два праздничных концерта

Праздничное шоу в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT - ударный финальный аккорд уходящего года, по ходу которого питерская группа "Сплин" отметила 25-летие, а ее бессменный фронтмен Александр Васильев - полувековой юбилей. Самый молодой из классиков русского рока выпустил прошлой осенью сборник стихов "Весь этот бред" и не устает сочинять новые: музыканты "Сплина" приступили к работе над новым альбомом.

За четверть века на виду группа записала пару канонических ("Коллекционер оружия" и "25-й кадр") и несколько отличных пластинок, а в последние годы решила брать не только качеством, но и количеством, доведя их сумму до 15. Иными словами, один из главных рок-составов страны не почивает на лаврах, выбирая свои greatest hits - а в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT будут звучать, конечно же, именно они - из постоянно обновляющегося лонг-листа. Начало «Сплина» в 18.00.

А в саму Новогоднюю ночь безбашенный табор The Hatters вновь готов разорвать своей энергетикой Москву. Год назад шоу The Hatters было признано лучшим в стране, поэтому главный праздник года ГЛАВCLUB GREEN CONCERT встретит под звуки "русско-цыганского уличного народного алкохардкора".

Праздничное шоу The Hatters пройдет в двух отделениях, первое из которых закончится незадолго до, а второе начнется вскоре после боя курантов - под брызги шампанского, дождь из конфетти и ураган света и звука. Программа будет новая, но это не значит что мы забыли про старые шлягеры, вас ждёт музыка, веселье и танцы, танцы, и тока тока танцы. Начало в 22.00.

Афиши предоставлены организаторами концерта