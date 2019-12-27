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Андрей Князев, 3 января, «16 Тонн»

15:43 27.12.2019
Андрей Князев, 3 января, «16 Тонн»
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Андрей Князев приглашает на свой долгожданный акустический концерт в Москве

Встречаемся 3 января в клубе «16 Тонн» на праздничном Творческом вечере Князя! Акустические посиделки Князя давно являются доброй праздничной традицией для столичных поклонников.

Как и повелось уже несколько лет, в этот январский вечер со сцены клуба «16 Тонн» прозвучит уникальная программа, сотканная из произведений разного периода творчества Князя: от раритетов, не попавших на студийные пластинки «Короля и Шута», до признанных фаворитов чартов и панк-гимнов целых поколений; от уже ставших «классическими» песен группы «КняZz» в акустических аранжировках, до неожиданных интерпретаций знакомых боевиков в дружном исполнении полного зала.

Только раз в году у самых преданных московских ценителей таланта Андрея Князева появляется возможность побывать на выступлении, где дистанция между исполнителем и зрителями почти исчезает, а камерная атмосфера позволяет лучше погрузиться в сказочный мир персонажей любимых песен.

Проникновенный аккомпанемент акустической гитары и лирической скрипки придаёт композициям особые глубину и энергетику, прочувствовать которые в полной мере получается именно на таких «домашних» выступлениях, каким станет концерт Князя 3 января в «Тоннах».
 

Темы: Дед Мороз и новогодние традиции, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес
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