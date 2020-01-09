Рождественский Вертеп Павла Карманова, 10 января, Концертный зал «Зарядье»

14:08

«Рождественский вертеп» - вечно живая история о том, что в наступившем году вновь восторжествуют вера, добро и любовь, а зло будет низвергнуто и посрамлено

Композитор Карманов создал это действо на стыке традиций уличного народного театра и современной музыки. Много веков во всех христианских странах по дворам в Рождество ходили христославы и изображали в лицах один и тот же сюжет: царь Ирод избивает младенцев, восходит Вифлеемская звезда, в пещере рождается Спаситель. Читали стихи, пели песни, устраивали целый спектакль. В мистерии Карманова эту историю рассказывают лучшие российские исполнители — фольклорные, академические и даже рок-музыканты.

Патриарх отечественного фолка Сергей Старостин с рождественскими колядками, Ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин», а с ними… легендарная группа «Вежливый отказ», оркестр «Персимфанс», первый симфонический ансамбль без дирижера, исполняющий академическую музыку весьма не академично, знаменитый джазовый валторнист Аркадий Шилклопер и другие артисты.

«Вертеп» - кроссовер, мультимедийно действо на стыке театра, видеоарта академической музыки и православных канонов. Впервые его показали в начале нулевых, а в прошлом году оно прошло на сцене «Зарядье» в новой инкарнации и с аншлагом. В 2020-м — новая версия, еще более масштабная, расширенная и дополненная сценографами Альбертсом и Конниковой. Фрагменты этого представления музыканты с успехом продемонстрировали летом на фестивале «Красная площадь». А на Святках – полноформатный спектакль!

«Мы вводим эту историю в сегодняшнее время, делаем из нее яркое интересное шоу. Люди должны почувствовать от нашего представления радость, рождественскую радость, которую мы хотели бы привнести в их души» (Павел Карманов)

В проекте принимают участие:

Павел Карманов — композитор, по совместительству пианист и флейтист группы «Вежливый отказ». Музыка Карманова звучала в Московской консерватории, Петербургской филармонии, на десятках международных фестивалей. Ее можно услышать и в кино, в фильмах Тимура Бекмамбетова, например. Произведения Карманова исполняли Юрий Башмет, Татьяна Гринденко, Марк Пекарский, Полина Осетинская и ряд западных музыкантов.

Сергей Старостин — музыкант, этнограф, собиратель и исполнитель фольклора. В его коллекции несколько тысяч народных песен. Работал с Инной Желанной, группой «Аукцыон», «Хуун-Хуур-Ту», участвовал в авангардном проекте «Moscow Art Trio».

«Сирин» - ансамбль древнерусской духовной музыки, созданный в 1989 году фольклористом и композитором Андреем Котовым. Прославился аутентичным исполнением

русской средневековой музыки и народных песен. Ансамбль исполняет древнерусские богослужебные песнопения 15 – 18 веков. В репертуаре одноголосные распевы, духовные стихи, христославия, песни бродячих лирников. Специально для «Сирина» написаны сочинения Владимира Мартынова «Плач Иеремии», «Заповеди Блаженств», «Игры ангелов и людей» Владимира Мартынова.

«Вежливый отказ» — группа, играющая прогрессивный рок, джаз-рок и академический авангард. Образована в 1985-м, лидер – Роман Суслов. Владимир Мартынов называет Суслова одним из самых интересных композиторов современной России.

«Персимфанс» — первый в истории академической музыки ансамбль без дирижера. Классический «Персимфанс» существовал в Советской России в 1922-32 годах. В 2009 году проект был возрожден композитором и мультиинструменталистом Петром Айду. Айду — преподаватель консерватории, хранитель традиций, специалист по старинной музыке и одновременно — один из самых отчаянных экспериментаторов и новаторов. Его музыканты исполняют академическую музыку так, как будто это рок-н-ролл или панк.

«Персимфанс» —универсальный комбинат искусств. Под его эгидой проводятся культурологические исследования, организуются выставки и театральные постановки.

«Веретенце» — детский фольклорный ансамбль. Создан в 1981 году. Объездил с концертами Англию, Германию, США, Китай. Фольклорный ансамбль выступал в здании ЮНЕСКО в Париже, давал благотворительные концерты в школах Мадрида и Мюнхена. В России концерты «Веретенца» проходили в Кремлевском дворце, Зале Чайковского, Колонном зале, ГЦКЗ «Россия», Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.

Александр Маноцков — композитор. Автор инструментальных сочинений и опер. Как исполнитель (голос, виолончель, контрабас, перкуссия, народные и нетрадиционные инструменты) участвует в проектах, играющих старинную, современную, импровизационную музыку. Лауреат «Золотой маски».

Аркадий Шилклопер — валторнист, композитор. Признан одним из лучших валторнистов мира в жанре джазовой и импровизационной музыки. В прошлом артист оркестра Большого Театра, участник ансамбля интуитивной музыки «Три О». Принимал участие в перформансах «Популярной Механики» Сергея Курёхина, театра «Лицедеи» Вячеслава Полунина, спектаклях Александра Филиппенко. Выступал на множестве джазовых европейских фестивалей. Периодически играет с Денисом Мацуевым, Сергеем Старостиным, Владимиром Волковым, Вячеславом Гайворонским, камерными, симфоническими, духовыми и джазовыми оркестрами.

Альберт Альбертс и Александра Конникова - хореографы, танц-художники, режиссеры. Сотрудничали с Кириллом Серебренниковым и Борисом Юханановым. Ведут художественную на базе пластической труппы Электротеатра Станиславский.

Кто: Рождественский Вертеп Павла Карманова Где: Москва, ул. Варварка, 6, стр. 4 (Концертный зал «Зарядье»).