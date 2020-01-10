Л.О.М.О. «Океанариум»

Исполнитель: Л.О.М.О., Название: «Океанариум», Стиль: рок, Год: 2019

Обложка альбома. Предоставлено издателем

В этом году втихомолку коллектив с крайне неровной творческой историей «Л.О.М.О.» выпустил новый альбом под названием «Океанариум». Небольшой, из 11 песен.

Сейчас мы уже знаем, что казахстанский коллектив, называвшийся «Маниакальная депрессия», существовал уже в девяностых и в 1999 году в виде переехал в Москву. На тот момент рассматривался компанией FEELEE (той самой легендарной) в качестве очередного фаворита.

2002 год, коллектив начинает раскручиваться на «Нашем Радио», и в 2003 дебютирует на фестивале «НАШЕствие». В 2004 году название «Маниакальная депрессия» меняется на «Л.О.М.О.». Выступление на НАШЕствии-2004, дебютный альбом под названием «Махаон» (существует более ранний материал, но он на уровне демо).

Дебют был смелый, размашистый, удостоился заслуженных положительных оценок. 2005 год – дополненное переиздание. 2006 год – новый материал, торжественные обещания, что вот-вот новый альбом выйдет… как вдруг коллектив исчез. В 2011 году таки музыканты представили альбом «Человек-амфибия», где записанный материал содержался, и снова исчезли. Надолго, даже казалось, что навсегда. Каждый ушёл в собственный проект – и с концами.

В 2018 году коллектив в очередной раз воссоединился, причём в качестве полноценной участницы присоединилась вокалистка София Мишарина.

И вот в мае-июне вышел новый альбом.

Открывается он песней «Волна» всё с той же тематикой океана – этот образ (морские животные, море и океан) – постоянно встречается в творчестве. Тематика океана совмещена с тематикой космоса, ибо океан и космос суть две взаимно обусловленные противоположности. Песня «Океан», фигурировавшая на переиздании «Махаона» и в «Человеке-амфибии», тоже перезаписана и достойно прозвучала в исполнении Софии. В её же исполнении настолько же завораживает перезаписанная песня «Время» – оригинал был в «Махаоне».

«Л.О.М.О.» себе не изменили совершенно. Музыка как будто ленинградского-питерского типа –тот же Tequilajazzz, но не интимный, а рассчитанный на стадионность; ассоциации возникают и с «Deadushk’ами», и даже с «Пикником». Спокойная сосредоточенная музыка, гибрид альтернативного рока, этно, поп-рок, джаз-рока, в общем, вкусная мешанина жанров. Причём при полном сохранении музыкальной оригинальности, собственной трактовки музыкальных традиций.

Поразительно тем более, что в их текстах тематика моря и океана встречается чаще, чем у музыкантов северной столицы. Эта тематика разбавляется размышлениями на уровне личных, прежде всего, и также иногда на уровне социальных. Без агрессии и максимализма, абстрагированно от чрезмерных эмоций! Да, где-то и интонации Дельфина (из не питерских) просматриваются, и в музыкальной, и в текстовой составляющей. Ну так и Дельфин в общем-то… не московский во многом.

Всё это на фоне удачного чередования и сочетания мужского и женского вокала, что в наше время не так и часто встречается.

Постарались, работа похвалы достойна.

Ребята, не пропадайте больше. Живите!

Рекомендуемое особенно к прослушиванию: «Птицы», «На На На», «Говорил», «Двое», «Странные».

Оценка: 9,5/10.

