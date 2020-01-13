Сергей Шнуров нецензурно отреагировал на новость о его избрании в Госдуму

13:08

Создатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров отозвался ненормативным стихотворением на сообщение о том, что кремлевские чиновники хотят видеть его в качестве лидера оппозиции на выборах в Государственную думу 2021 года.

Грубое и емкое четверостишие появилось, как обычно, в Инстаграме певца:

Вы меня лучше не злите-ка,

А то пну гнездо холопье.

Будет вам моя политика,

Костью в горле, **** в жопе.

Стихи Шнуров сопроводил скрином статьи с сайта The Bell, в котором он вместе с видеоблогером Юрием Дудем фигурирует как гипотетический кандидат на то, чтобы возглавить новые партийные проекты Кремля.

О свой вероятной политической программе Сергей Шнуров заявлял перед Новым годом в другом стихе, где призывал оставить в 2019-м беспредел силовиков, замусоренность страны и бесстыдную пропаганду:

Чрезмерности ОМОНа,

Дым помоек-полигонов,

Вседозволенность погонов,

Ритуалы Катманду.

Теле-ярость пропаганды,

Красные от крика гланды,

Верования Уганды,

Мы оставим в том году.

