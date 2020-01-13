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Сергей Шнуров нецензурно отреагировал на новость о его избрании в Госдуму

13:08 13.01.2020
Сергей Шнуров нецензурно отреагировал на новость о его избрании в Госдуму
Сергей Шнуров © KM.RU, Елена Воронова
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Создатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров отозвался ненормативным стихотворением на сообщение о том, что кремлевские чиновники хотят видеть его в качестве лидера оппозиции на выборах в Государственную думу 2021 года.

Грубое и емкое четверостишие появилось, как обычно, в Инстаграме певца:

Вы меня лучше не злите-ка,
А то пну гнездо холопье.
Будет вам моя политика,
Костью в горле, **** в жопе.

Стихи Шнуров сопроводил скрином статьи с сайта The Bell, в котором он вместе с видеоблогером Юрием Дудем фигурирует как гипотетический кандидат на то, чтобы возглавить новые партийные проекты Кремля.

О свой вероятной политической программе Сергей Шнуров заявлял перед Новым годом в другом стихе, где призывал оставить в 2019-м беспредел силовиков, замусоренность страны и бесстыдную пропаганду:

Чрезмерности ОМОНа,
Дым помоек-полигонов,
Вседозволенность погонов,
Ритуалы Катманду.

Теле-ярость пропаганды,
Красные от крика гланды,
Верования Уганды,
Мы оставим в том году.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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13.01.2020, 15:17
Гость: оппозицеий

в своем лице может рассматривать себя разве что сам музыкант. для нашей языческой думы нужна всего лишь его фамилия. шнур, то бишь веревка, для нашей власти важный повседневный предмет. если рокер примет предложение, ему придется все время выкручиваться, чтобы им не зашнуровали проблемы некоторых управленцев. потом найдут кандидата с фамилией Мылов.
13.01.2020, 13:51
Гость: Игорь

Соразмерности Пентагона,
Дальновидность Вашингтона,
Толерантность их патронов,
Их сиянье их холма.
Достиженья желтой прессы,
Без границ их интересы,
Подконтрольные процессы,
Образцовая тюрьма.
Под гаранта снова роют,
Не подходит как-то строю,
Не дадут ему покою,
В Новом, видимо, году.
Но один есть выход все же,
Что-нибудь на ноль помножить,
Билл им пользовался тоже,
Дональд держит все в виду.
Поздравляем мы вас всех,
Снимем все пока вопросы,
Ведь у вас опять успех...
С Новым годом вас, ..!
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