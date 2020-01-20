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Полиция сорвала концерт БГ на Гоа по религиозным причинам

13:46 20.01.2020
Полиция сорвала концерт БГ на Гоа по религиозным причинам
© KM.RU, Евгений Стукалин

Излишне бдительные индийские полицейские не дали Борису Гребенщикову доиграть свой концерт на Гоа.

Шоу должно было состояться в популярной среди туристов-«дикарей» прибрежной деревне Арамболь. «Концерт БГ был прерван по причине обстоятельств непреодолимой силы, вызванных противоречиями с представителями местных силовых структур, которые, несмотря на наличие всех необходимых документов и разрешений, посчитали возможным завершить наше мероприятие, ссылаясь на требование местной религиозной общины», — сообщили РИА Новости устроители концерта.

Местечко, где должен был состояться концерт, считается одним из самых удаленных регионов для отдыха в северной части Гоа.
 

Темы: Музыка в мире, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
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20.01.2020, 15:12
Гость: Уже

по пляжам даёт концерты?
20.01.2020, 14:44
Гость: Иван Иваныч

Ну если ты музыкант, то должен знать что «исполненный очей»,( единственное что выдавало признаки мелодии) он спер. Остальные «фурия круча» и прочее - белый шум. Так что если и была там искорка, то ооооочень маленькая.
20.01.2020, 14:27
Гость: Музыкантъ

Скажи спасибо ,Гребень,что не загребли за наркоту.
А пора бы.Наркотики превратили некогда одаренного искоркой таланта человека в потенциального власовца и почему-то русофоба,злобного и даже необъяснимо агрессивного...Вероятно влияние собутыльника смакаревича ?Но у того хотя бы есть причины орать про "не ваш" Крым - там до возвращения Крыма был его магазин спиртного и дайвинг база,кто не знает.Потому он и психует до сих пор - а вы что себе думали? :
у носатого шинОк отняли !Он никогда не простит :)
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