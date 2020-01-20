Полиция сорвала концерт БГ на Гоа по религиозным причинам

13:46

Излишне бдительные индийские полицейские не дали Борису Гребенщикову доиграть свой концерт на Гоа.

Шоу должно было состояться в популярной среди туристов-«дикарей» прибрежной деревне Арамболь. «Концерт БГ был прерван по причине обстоятельств непреодолимой силы, вызванных противоречиями с представителями местных силовых структур, которые, несмотря на наличие всех необходимых документов и разрешений, посчитали возможным завершить наше мероприятие, ссылаясь на требование местной религиозной общины», — сообщили РИА Новости устроители концерта.

Местечко, где должен был состояться концерт, считается одним из самых удаленных регионов для отдыха в северной части Гоа.

