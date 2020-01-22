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Оззи Осборн рассказал о своем заболевании

11:07 22.01.2020
Оззи Осборн
© KM.RU Ступникова Наталья
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Легендарный британский рок-музыкант Оззи Осборн рассказал о своем заболевании в интервью телевизионной передаче Good Morning America.

По словам музыканта он страдает одной из форм болезни Паркинсона. Его супруга Шэрон Осборн отметила, что недуг «никак не является смертным приговором».

«Но нервы в теле все равно затронуты. У тебя могут быть спокойные дни, а потом все становится очень плохо», — рассказала Шэрон.

Осборн добавил, что он испытывал чувство вины за то, что держал в тайне свою болезнь. «Скрывать что-либо очень тяжело, ты никогда не чувствуешь себя хорошо. Ты чувствуешь себя виноватым. У меня плохо с секретами. И это внутри себя носить уже не могу, у меня просто закончились оправдания», — рассказал он.

Осборн добавил, что год назад находился в ужасном состоянии. Он перенес операцию и принимает множество различных медикаментов.

Позже на своей странице в Facebook Осборн поблагодарил поклонников за множество сообщений, которые они прислали после обнародования диагноза. «Спасибо всем за теплые пожелания! Это очень важно для меня!» - написал он.

В феврале выйдет новый альбом Оззи Осборна Ordinary Man после чего отправится в небольшое турне в поддержку релиза в компании Мэрлина Мэнсона.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Знаменитости и популярные персоны, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес
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