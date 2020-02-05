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Игорь Матвиенко откроет в Москве «город музыки» в течение трех лет

14:20 5.02.2020
Игорь Матвиенко откроет в Москве «город музыки» в течение трех лет
Игорь Матвиенко © KM.RU, Михаил Попов
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В преддверии своего 60-летия композитор Игорь Матвиенко намерен открыть в Москве «город музыки».

По оптимистичным прогнозам юбиляра, новый культурный объект может быть возведен за 2-3 года. «В ближайших планах – построить "город музыки" в Нижних Мневниках, где у нас уже есть крупнейший студийный комплекс в России. Это несколько концертных залов, отдельное здание для музыкальной академии, которая уже существует, общежитие для студентов. Уже есть проект, сейчас идет оформление документов», – рассказал Матвиенко РИА Новости.

Продюсер популярных российских групп «Любэ», «Иванушки International», «Фабрика», «Корни», певицы Виктории Дайнеко, Игорь Матвиенко отпразднует свой 60-летний юбилей 6 февраля.
 

Темы: Музыка в России, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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