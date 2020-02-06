Krisiun «Scourge Of The Enthroned»
Обложка диска. Предоставлено издателем
Для бразильской тяжелой музыки, судя по всему, большое значение имеют семейные узы. Все мы помним костяк Sepultura, которой, правда, не удалось удержать обоих Кавалер в составе. А вот три брата из дэд-металлической банды Krisiun, хоть и имеют разные фамилии, но держатся друг за друга с начала 90-х. «Scourge Of The Enthroned» - уже одиннадцатый диск в их обойме.
При прослушивании альбома так и представляешь себе трёх богатырей наоборот. Прочно оккупировав ад, они стоят стеной и не выпустят из преисподней ни одного обитателя, сковывая их угрюмейшими риффами, вколачивая их в вечную грязь методичной дробью и не давая им оттуда вылезти оглушительными окриками. Тысячи могил опоясывает это вечно клокочущее поле битвы. И никакого тебе просвета и передышки.
Бразильцы дело своё знают туго, только вот они почти забыли в идентично нарезанные куски своего мяса добавить хотя бы минимальное количество приправ. В итоге кусок встает в горле и наотрез отказывается прожёвываться.
Упругий ритм в «Devouring Faith» (пара картофелин на гарнир подоспела), судорожный кач в «Electricide» (васаби!) и обволакивающая инструментальная кода в «Whirlwind of Immortality» (кисло-сладкий соус) не шибко разнообразили это меню. Но привычные к такому спартанскому рациону металхэды проглотят и еще попросят добавки.