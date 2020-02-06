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Krisiun «Scourge Of The Enthroned»

18:02 6.02.2020 , Денис Ступников

Исполнитель: Krisiun, Название: «Scourge Of The Enthroned», Стиль: дэт-метал, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Для бразильской тяжелой музыки, судя по всему, большое значение имеют семейные узы. Все мы помним костяк Sepultura, которой, правда, не удалось удержать обоих Кавалер в составе. А вот три брата из дэд-металлической банды Krisiun, хоть и имеют разные фамилии, но держатся друг за друга с начала 90-х. «Scourge Of The Enthroned» - уже одиннадцатый диск в их обойме.

При прослушивании альбома так и представляешь себе трёх богатырей наоборот. Прочно оккупировав ад, они стоят стеной и не выпустят из преисподней ни одного обитателя, сковывая их угрюмейшими риффами, вколачивая их в вечную грязь методичной дробью и не давая им оттуда вылезти оглушительными окриками. Тысячи могил опоясывает это вечно клокочущее поле битвы. И никакого тебе просвета и передышки.

Бразильцы дело своё знают туго, только вот они почти забыли в идентично нарезанные куски своего мяса добавить хотя бы минимальное количество приправ. В итоге кусок встает в горле и наотрез отказывается прожёвываться.

Упругий ритм в «Devouring Faith» (пара картофелин на гарнир подоспела), судорожный кач в «Electricide» (васаби!) и обволакивающая инструментальная кода в «Whirlwind of Immortality» (кисло-сладкий соус) не шибко разнообразили это меню. Но привычные к такому спартанскому рациону металхэды проглотят и еще попросят добавки.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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