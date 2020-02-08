«Марсель», 14 февраля, «16 Тонн»

23:42

Москва, приглашаем вас на самый романтичный концерт, который состоится в День всех влюбленных!

Петербургское трио приедет в столицу с новой программой, в которую войдут как песни с нового альбома «Дом бита», так и все главные хиты группы, в числе которых «Предубеждение и гордость», «Не отдам», «Эта песня для тебя», «Здравствуй, мам», «Туда где», «Сколько бы».

Обладатели «Золотого граммофона», номинанты премий МУЗ-ТВ и РУ.ТВ, участники крупных фестивалей по всей стране — группа Марсель вот уже 14 лет продолжает влюблять в себя публику своим творчеством. Их клипы набирают миллионы просмотров в YouTube, а песни откликаются в сердцах тысяч поклонников, потому что темы взяты из жизни и основаны на реальных переживаниях, словно вы это пережили, а они спели.

Праздник музыки и настоящей честной лирики, романтика и красивые мелодии, добрые песни о любви и жизненных переживаниях, живой звук и те самые эмоции и невероятная энергетика, которыми славятся концерты «МАРСЕЛЬ», создадут идеальный микс для отличного вечера, который принесет множество впечатлений и запомнится надолго.

