Стал известен точный размер пенсии певца Юрия Лозы

19:33

Исполнитель песни «Плот» Юрий Лоза стал одним из российских артистов, раскрывших сумму своей пенсии.

Лоза получает 12 тысяч рублей, сообщает «Вечерней Москвой». «Была девять тысяч, потом ее подняли. Но мне приходят гонорары за музыкальные композиции и тексты песен, «авторские» — я пишу статьи, иногда участвую в различных проектах», — уточнил музыкант.

Помимо пенсионных средст, по словам Лозы, он не получает надбавки из-за того, что имеет доход с гонораров. При этом артист отметил, что в последнее время не интересовался в Пенсионном фонде, может ли он в настоящее время рассчитывать на надбавки. Музыкант добавил, что недавно ему начислили 900 рублей после «какого-то перерасчета».

Напомним, что на днях Евгений Петросян сообщил, что получает «двадцать с чем-то тысяч рублей» пенсии и доволен этой суммой, чем изрядно рассмешил свидетелей рассказа.

