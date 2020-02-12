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Игорь Растеряев, 16 февраля, ДК им. Зуева

10:55 12.02.2020
Игорь Растеряев, 16 февраля, ДК им. Зуева
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Игорь Растеряев выступит на сцене ДК им. Зуева 16 февраля 2020 года

В этот вечер он представит зрителям специальную программу, получившую название «Концерт в театре». «Со сцены ДК им. Зуева прозвучат все главные песни Игоря Растеряева именно в том проникновенном авторском исполнении, которое запало в сердце многочисленным слушателям», - обещают организаторы концерта.

Наряду с главными хитами, зрителей ждёт несколько концертных премьер новых песен, посвящённых малой родине исполнителя.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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