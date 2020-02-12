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«Аквариум», 23 февраля, «16 Тонн»

11:21 12.02.2020
«Аквариум», 23 февраля, «16 Тонн»
БГ. Фото Евгения Стукалина
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Сейчас у коллектива крайне насыщенный период. Борис Гребенщиков, обещавший выпустить в 2020 году сразу пять альбомов «Аквариума», увеличил число готовящихся релизов. Теперь, по словам музыканта, у него в работе уже «семь-восемь альбомов». Об этом он сообщил после выступления в индийском штате Гоа.

- У нас в работе, я сегодня считал, семь-восемь разных альбомов, - приводит nashe.ru слова лидера «Аквариума».

При этом Гребенщиков отметил, что альбомы каверов сейчас «находятся на стопоре», поскольку в них планируется включить чужие песни.

- Мне нужны разрешения авторов и правообладателей, чтобы их издавать, - объяснил он. - Это альбом бардов, альбом наших друзей — Виктора Цоя, Майка, Петра Мамонова и других. И альбом разных русских песен. Все это постепенно движется к тому, чтобы все это разрешили.

Что же касается собственных треков «Аквариума», Борис Гребенщиков пообещал в обозримом будущем выпустить «альбом совершенно новых песен и альбом с интернет-синглами, в который могут войти песни «Паленое виски и толченый мел», «Бабушки» и много других композиций».

- В этом году мы очень многое надеемся сделать. Очень многое, - резюмировал музыкант.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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