Шнуров ответил батюшке, сравнившему гражданских жен с проститутками

18:56

Создатель группировки «Ленинград» нецензурно высказался по поводу заявления протоирея Димитрия Смирнова, сравнивших гражданских жен с проститутками.

Рокер в своем стиле «днем в газете вечером в куплете», критикуя озвученное священником РПЦ понятие «бесплатная проститутка», зацепился за слово «бесплатная». Шнуров заметил, что содержание подруг жизни обходится вовсе не дешево, ибо надо тратиться на наряды., косметику, стилистов, маникюр и прочее:

Шнуров посоветовал священнослужителю поменьше болтать и выпить водки, а также заключил, что бесплатных жен не бывает:

***** [выпил] бы ты лучше водки,

Чем ******* [болтать], протоиерей.

Знайте, тот кто прибывает

В доброте, не без затей,

Жен бесплатных не бывает,

Это ж не ***** [растлевать] детей.

Напомним, что 16 февраля глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов сравнил живущих в гражданском браке женщин с «бесплатными проститутками», поскольку мужчины без всякой отдачи пользуют их для своих утех. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея Димитрия Смирнова.