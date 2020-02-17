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Шнуров ответил батюшке, сравнившему гражданских жен с проститутками

18:56 17.02.2020
Шнуров ответил матом батюшке, сравнившему гражданских жен с проститутками
Сергей Шнуров © KM.RU, Даниил Ремизов
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Создатель группировки «Ленинград» нецензурно высказался по поводу заявления протоирея Димитрия Смирнова, сравнивших гражданских жен с проститутками.

Рокер в своем стиле «днем в газете вечером в куплете», критикуя озвученное священником РПЦ понятие «бесплатная проститутка», зацепился за слово «бесплатная». Шнуров заметил, что содержание подруг жизни обходится вовсе не дешево, ибо надо тратиться на наряды., косметику, стилистов, маникюр и прочее:

Шнуров посоветовал священнослужителю поменьше болтать и выпить водки, а также заключил, что бесплатных жен не бывает:

***** [выпил] бы ты лучше водки,
Чем ******* [болтать], протоиерей.
Знайте, тот кто прибывает
В доброте, не без затей,
Жен бесплатных не бывает,
Это ж не ***** [растлевать] детей.

Напомним, что 16 февраля глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов сравнил живущих в гражданском браке женщин с «бесплатными проститутками», поскольку мужчины без всякой отдачи пользуют их для своих утех. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея Димитрия Смирнова.

Темы: Православная церковь в России, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.02.2020, 20:58
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Вот ведь как бывает! А Влад Владович у нас в официальном, в секретно-официальном или как у протоирея вырвалось? Срамота.
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