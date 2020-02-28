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Мемориал Джорджа Харрисона появится в Ливерпуле

13:29 28.02.2020
Фото с сайта ru.wikipedia.org
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В честь гитариста Beatles Джорджа Харрисона откроют в 2021-м в Ливерпуле мемориальное пространство.

Под мемориал отведут около 50 тысяч метров квадратных на юге Ливерпуля, неподалеку от Уэвертри, где прошло детство Харрисона, сообщает РИА Новости. Заниматься его созданием будут муниципалитет и наследники музыканта.

Украсят его инсталляции и произведения искусства ливерпульских художников, которых вдохновили песни участника легендарной четверки. «Я заметил, что эта зеленая территория принадлежит частной компании и не используется, - сказал один из авторов мемориала. – Джордж поддерживал экологические инициативы. Мы поговорили с его женой Оливией и сыном Дхани, и они одобрили нашу идею. Мы подумали, что будет очень кстати соорудить такой мемориал в его честь и защитить лесной массив».
 

Темы: Музыка в мире, Персоны и события в мире рок-музыки
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28.02.2020, 17:10
Гость: IgS

да что вы? а это кто?
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