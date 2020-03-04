«Ва-Банкъ», 7 марта, ДК Горбунова
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
В первой части концерта - премьера фильма "Концерт для отверженных". Режиссер Нормунд Лацис. Этот фильм был сделан по итогам концерта группы ВА-БАНКЪ 2 августа 2019 года в тюрьме строгого режима Ванино Хабаровского края. Это был первый концерт рок-группы за 60-летнюю историю существования тюрьмы.
Вторая часть концерта - живое исполнение полной версии культового альбома «Нижняя Тундра». Совместный проект группы ВА-БАНКЪ и Виктора Пелевина. Альбом увидел свет 20 лет назад и с тех пор никогда не исполнялся на концертах.