«Ва-Банкъ», 7 марта, ДК Горбунова

21:12

7 марта 2020 года в День рождения Александра Ф. Скляра группа ВА-БАНКЪ выступит в легендарной Горбушке с необычным концертом в двух частях

В первой части концерта - премьера фильма "Концерт для отверженных". Режиссер Нормунд Лацис. Этот фильм был сделан по итогам концерта группы ВА-БАНКЪ 2 августа 2019 года в тюрьме строгого режима Ванино Хабаровского края. Это был первый концерт рок-группы за 60-летнюю историю существования тюрьмы.

Вторая часть концерта - живое исполнение полной версии культового альбома «Нижняя Тундра». Совместный проект группы ВА-БАНКЪ и Виктора Пелевина. Альбом увидел свет 20 лет назад и с тех пор никогда не исполнялся на концертах.

