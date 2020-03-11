Российские гастроли французского проекта ERA отменили из-за коронавируса

11:27

Гастроли в Россий проекта французского композитора и мультиинструменталиста Эрика Леви ERA отменяются.

Организаторы назвали причиной форс-мажора коронавирус. «Вышедший 5 марта указ мэра Москвы С.С. Собянина предписывает всем гражданам, прибывающим из ряда стран, в числе которых Италия и Французская Республика, пройти 14-дневный карантин в изоляции. МИД перечисленных в указе стран официально уведомил своих граждан и настоятельно не рекомендовал посещать Российскую Федерацию во избежание негативных последствий. На основании этого наши французские и итальянские партнёры приняли решение воздержаться от поездки в Россию до лучших времён, чтобы не подвергать опасности изоляции 43 членов коллектива. Приносим искренние извинения от имени творческого коллектива и организаторов выступлений в России и надеемся, что вы с пониманием отнесётесь к этой ситуации, на которую повлиять не в наших силах, поскольку причина отмены является обстоятельством непреодолимой силы», – говорится в официальном заявлении.

Деньги за уже купленные билеты может вернуть, начиная с 23 марта 2020 года. Проект ERA должен был выступить в Санкт-Петербурге 10 марта и в Москве 12 марта.

