Инкогнито «Наши голоса»

Исполнитель: Инкогнито, Название: «Наши голоса», Стиль: рок, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

До альбома «Наши голоса» о проекте Станислава Шклярского «Инкогнито» говорили преимущественно в контексте группы его отца Эдмунда. В «Пикнике» Стас играет на клавишных, а в рамках собственного коллектива был тем самым «певцом декаданса», который изнемогает от отсутствия веры и мучительно, но бесплодно ищет родственную душу.

В «Наших голосах» все волшебным образом поменялось. В песнях появилась легкость, дерзость, уверенность. Расширилась палитра поэтических и музыкальных приемов. Даже из разницы потенциалов между «им» и «ей» Стас Шклярский умудряется высечь искру. В песне «Бесконечность» тяга героя к вечности, а героини - к беспечности ловко синтезируется в обороте «нам бесконечно везет». Эта игра удачно оттенена вихреобразном клавишным экзерсисом в припеве.

Герой «Наших голосов» отважно отправляется со своей зазнобой в саванну, преодолевает крутые лестничные пролеты, спускается на самое дно моря, по-рыцарски клянется служить ей «верой и правдой». Меньше всего он похож на сомневающегося в себе Пьеро из предыдущего диска «Дирижер». Послушайте внимательно песню «Молчание» - и подивитесь, как лихо от расправляется с адептами пословицы «молчание – золото», парирует, что «молчание – в окно в пустоту» и принципиально не молчит, а переходит на мантры, даже в тех участках песни, которые лишены текста.

Самые драматичные сюжеты мировой литературы Стас Шклярский интерпретирует в витальном ключе. Если до него «Инструкция по выживанию» и «Деникин-спирт» писали по мотивам «Снежной королевы» душераздирающие песни, то «Инкогнито» посвящает пружинящую «Герду» крепким объятиям. «Миноносец» на стихи Владимира Маяковского, несмотря на свой мрачный финал, оставляет послевкусие, как от бокала элитного шампанского. А в «Говорили долго» Стас Шклярский создает удачную стилизацию под русский фольклор, исполнив ее с вокалисткой «ДДТ» Аленой Романовой.

Ну и, наконец, контрольный выстрел – песня под многообещающим названием «Курт Кобейн». В мареве вечернего дансинга Стас Шклярский сетует, что никак не появится фигуры, равноценной лидеру Nirvana, поскольку все важные слова уже кем-то «сняты с языка». Но такими темпами новым Кобейном может стать и сам Станислав – причем его запала (см. оформление диска) явно хватит, чтоб миновать преждевременный финал.

