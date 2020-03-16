Умер сооснователь «Гражданской обороны» Константин Рябинов

22:02

Гитарист и один из основателей омской группы «Гражданская оборона» Константин Рябинов (Кузя УО) скончался в Санкт-Петербурге на 56-м году жизни.

По информации знакомой музыканта Ксении Кислицыной, его тело нашли 16 марта 2020 года в их квартире. Также подруга гитариста сообщила, что серьёзных заболеваний у Рябинова не было.

Рябинов родился в Омске 20 октября 1964 года. Начал музыкальную деятельность в 1979 году, играя на гитаре в группе «Иван Морг и Мертвяки», а в 1984-м вместе с Егором Летовым и Андреем Бабенко основал «Гражданскую оборону». Кроме того, он участвовал в проектах «Анархия», «Цыганята и Я с Ильича», «Христосы на паперти», «Коммунизм», «Кузьма & ВиртУОзы» и других.

Константин Рябинов является соавтором многих песен «Гражданской обороны»: «Собака», «Детский доктор сказал Ништяк», «Так» и др. В последние годы Кузя УО выпустил ряд сольных альбомов и антологию своих ранних дисков. Последний релиз Кузи УО «Сорок первый день», посвященный памяти гитариста «ГО» Евгения Махно состоялся на лейбле TrueFanatics в 2019-м году.

