Пласидо Доминго и Харви Вайнштейн заразились коронавирусом

14:41

Оперный певец из Италии Пласидо Доминго заявил, что у него обнаружили коронавирус.

Информацию об этом распространило РЕН-ТВ. «Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат на COVID-19», - написал 78-летний артист на Фейсбуке.

Собратом певца по несчастью оказался голливудский продюсер Харви Вайнштейн, приговоренный к 23-м годам заключения по делу об изнасиловании и склонении к сексу. Он тоже заразился коронавирусом.

Вайнштейн сообщил сотрудникам тюрьмы, где отбывает наказание, о появившихся у него симптомах коронавируса, сообщает Lenta.Ru. Тогда у продюсера взяли анализы, результат оказался положительным. Сейчас Вайнштейн находится на карантине.

