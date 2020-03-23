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Пласидо Доминго и Харви Вайнштейн заразились коронавирусом

14:41 23.03.2020
Пласидо Доминго и Харви Вайнштейн заразились коронавирусом
Пласидо Доминго. Фото с сайта 24smi.org

Оперный певец из Италии Пласидо Доминго заявил, что у него обнаружили коронавирус.

Информацию об этом распространило РЕН-ТВ. «Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат на COVID-19», - написал 78-летний артист на Фейсбуке.

Собратом певца по несчастью оказался голливудский продюсер Харви Вайнштейн, приговоренный к 23-м годам заключения по делу об изнасиловании и склонении к сексу. Он тоже заразился коронавирусом.

Вайнштейн сообщил сотрудникам тюрьмы, где отбывает наказание, о появившихся у него симптомах коронавируса, сообщает Lenta.Ru. Тогда у продюсера взяли анализы, результат оказался положительным. Сейчас Вайнштейн находится на карантине.
 

Темы: Коронавирус, Звезды зарубежного кино, Кино в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире рок-музыки
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