Пласидо Доминго и Харви Вайнштейн заразились коронавирусом
Пласидо Доминго. Фото с сайта 24smi.org
Оперный певец из Италии Пласидо Доминго заявил, что у него обнаружили коронавирус.
Информацию об этом распространило РЕН-ТВ. «Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат на COVID-19», - написал 78-летний артист на Фейсбуке.
Собратом певца по несчастью оказался голливудский продюсер Харви Вайнштейн, приговоренный к 23-м годам заключения по делу об изнасиловании и склонении к сексу. Он тоже заразился коронавирусом.
Вайнштейн сообщил сотрудникам тюрьмы, где отбывает наказание, о появившихся у него симптомах коронавируса, сообщает Lenta.Ru. Тогда у продюсера взяли анализы, результат оказался положительным. Сейчас Вайнштейн находится на карантине.