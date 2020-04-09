Сергей Шнуров написал песню о росте продаж алкоголя в России
Лидер распавшегося «Ленинграда» прервал творческое молчание, написав песню на злобу дня.
В Инстаграме рокер опубликовал новую песню о росте продаж алкоголя в России, наблюдающийся в эпоху так называемой самоизоляции. В песне говорится:
Распродажи алкоголя выросли на треть.
Значит, нам не светит вскоре трезвым умереть.
Если ты в говно сегодня — не волнуйся, брось.
Собираясь в преисподнюю, ***** [пофигу], фиброз.
Истина в вине,
Так писал Хайям.
Соглашусь вполне
И напьюсь к **** [чертям]
На днях стало известно, что продажи водки в стране за 23–29 марта подскочили на 31 процент по сравнению с аналогичной неделей прошлого года. Неделю назад Шнуров призвал в стихах запасаться алкоголем впрок:
Опыт у меня, плюс в норме нервы.
Я затарился конкретно, по уму.
Тот дурак, кто покупал консервы,
Так закуска не полезет никому.
Забайкалье, скоро будет Питер.
Начали, закон типа блюдя.
Я предупреждал: бухло берите,
Это первое, что запретят людям.