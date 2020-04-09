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Сергей Шнуров написал песню о росте продаж алкоголя в России

14:16 9.04.2020
Сергей Шнуров написал песню о росте продаж алкоголя в России
Сергей Шнуров © KM.RU, Елена Воронова

Лидер распавшегося «Ленинграда» прервал творческое молчание, написав песню на злобу дня.

В Инстаграме рокер опубликовал новую песню о росте продаж алкоголя в России, наблюдающийся в эпоху так называемой самоизоляции. В песне говорится:

Распродажи алкоголя выросли на треть.
Значит, нам не светит вскоре трезвым умереть.
Если ты в говно сегодня — не волнуйся, брось.
Собираясь в преисподнюю, ***** [пофигу], фиброз.
Истина в вине,
Так писал Хайям.
Соглашусь вполне
И напьюсь к **** [чертям]

На днях стало известно, что продажи водки в стране за 23–29 марта подскочили на 31 процент по сравнению с аналогичной неделей прошлого года. Неделю назад Шнуров призвал в стихах запасаться алкоголем впрок:

Опыт у меня, плюс в норме нервы.
Я затарился конкретно, по уму.
Тот дурак, кто покупал консервы,
Так закуска не полезет никому.
Забайкалье, скоро будет Питер.
Начали, закон типа блюдя.
Я предупреждал: бухло берите,
Это первое, что запретят людям.

Темы: Коронавирус, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
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09.04.2020, 15:36
Гость: Игорь

Опыт есть у нас, коллапс не первый.
На моём веку, уж не второй!
С перестройки я держу резервы,
Сахар, с той поры аж, в кладовой.

Ящик, до сих пор, стоит «Royalа»,
Для развода брал «Ессентуки».
Понимаю, однозначно, это мало,
Я вновь закупился, мужики!

Пил и пел всегда народа ради,
Так орал – весь слышал стадион!
Кот одной фанатки всюду гадит,
Как-то на концерт попал с ней он.

В девяностых было тоже круто,
Пьющий был российский контингент.
Хоть и галсом, шли все ж по маршруту,
В авангарде шёл наш президент.

В этом деле мы народ железный!
При таком солидном багаже,
Управлять не должен нами трезвый!
Думаю, мы вновь на рубеже…
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