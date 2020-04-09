Сергей Шнуров написал песню о росте продаж алкоголя в России

14:16

Лидер распавшегося «Ленинграда» прервал творческое молчание, написав песню на злобу дня.

В Инстаграме рокер опубликовал новую песню о росте продаж алкоголя в России, наблюдающийся в эпоху так называемой самоизоляции. В песне говорится:

Распродажи алкоголя выросли на треть.

Значит, нам не светит вскоре трезвым умереть.

Если ты в говно сегодня — не волнуйся, брось.

Собираясь в преисподнюю, ***** [пофигу], фиброз.

Истина в вине,

Так писал Хайям.

Соглашусь вполне

И напьюсь к **** [чертям]

На днях стало известно, что продажи водки в стране за 23–29 марта подскочили на 31 процент по сравнению с аналогичной неделей прошлого года. Неделю назад Шнуров призвал в стихах запасаться алкоголем впрок:

Опыт у меня, плюс в норме нервы.

Я затарился конкретно, по уму.

Тот дурак, кто покупал консервы,

Так закуска не полезет никому.

Забайкалье, скоро будет Питер.

Начали, закон типа блюдя.

Я предупреждал: бухло берите,

Это первое, что запретят людям.