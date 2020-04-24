Роттердам объявил полную готовность для проведения  «Евровидения-2021»

13:41

Городской совет Роттердама заявил о полной готовности провести конкурс «Евровидение» в 2021 году.

На эти цели выделены дополнительные деньги — 6,7 миллионов евро, сообщает Lenta.Ru. Средства планируется направить на оплату аренды концертной площадки, усиление охраны и рекламную кампанию. А до этого было уже потрачено примерно 15 миллионов евро. Песенные состязания планируется провести в концертном зале Ahoy.

Об отмене конкурса «Евровидение» было объявлено 18 марта 2020 года. Причиной является стремительное распространение коронавируса. От России на «Евровидение» должна была отправиться рейв-группа Little Big. Во второй половине мая они примут участие в онлайн-трансляции конкурса, которая пройдет в этом году в формате концертного марафона — без объявления призовых мест.