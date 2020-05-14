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Шура Би-2 показал клип на писавшуюся четверть века песню «Курток Кобейна»

18:11 14.05.2020
Шура Би-2 показал клип на писавшуюся четверть века песню «Курток Кобейна»
Стоп-кадр из клипа
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Сайд-проект группы «Би-2» «Куртки Кобейна» обзавелся клипом на свою песню «No Order», имеющей необычную историю.

В основе трека лежит тема из одноименной песни готической группы Шуры Би-2 Chiron, записанной почти 25 лет назад в австралийском храме. Рэп-фрагмент начитал молодой хип-хопер из Нью-Йорка МарКан. Металлическую часть помог сочинить лидер американской группы Midnight Faces Фил.

На барабанах сыграл барабанщик раннего состава Nirvana Чэд Ченниниг. Его фирменные сбивки, известные по нескольким песням Курта Кобейна, пришлись кстати в гранжевой части композиции «No Order».

Клип на песню«No Order» снимался в трех городах — Москве, Нью-Йорке, Париже и Лос-Анджелесе.  

Темы: Музыка в мире, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире рок-музыки
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