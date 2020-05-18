Прослушивание песен в Казахстане бесплатно

19:48

За последние годы насладиться любимыми песнями стало сложнее. Требуется покупать треки

Но далеко не каждый готов заплатить, чтобы несколько раз прослушать ту или иную песню. Это особенно актуально, когда непонятно, насколько подходит песня, если она от неизвестного исполнителя. Жители Казахстана могут воспользоваться сервисом newmp3 kz и многими другими, чтобы прослушивать треки совершенно бесплатно.

Что предлагают специализированные сервисы

На сайтах, где есть бесплатная музыка, пользователям предлагается прослушать:

песни на национальном языке;

песни на иностранных языках;

радио.

В большинстве случаев не требуется прохождение регистрации. Но для получения полного доступа ко всем возможностям портала необходимо пройти верификацию. В этом случае можно загружать свой контент, делиться им, скачивать и так далее.

На многих порталах существует удобная система поиска по исполнителю, музыкальному произведению, направлению и так далее. То есть, не придется тратить много времени, чтобы найти необходимую музыку, в том числе от неизвестных исполнителей.

Преимущества подобных сайтов

Пользователи часто заходят на порталы с большим количеством бесплатной музыки. Они более популярны, чем те, которые продают доступ по подписке. Вот их основные достоинства:

предоставление доступа бесплатно, нет необходимости проходить регистрацию для прослушивания треков;

интуитивно понятный интерфейс;

большое количество песен на разных языках, ассортимент постоянно пополняется;

удобный поиск по жанрам, исполнителю, языку и так далее.

После регистрации возможно создавать собственные плей-листы, чтобы наслаждаться только теми композициями, которые больше всего понравились пользователю. Также появляется возможность скачивать песни, чтобы не было привязки к интернету для их прослушивания.

Администрация подобных порталов старается создать их максимально простыми, чтоб пользователь не тратил много времени на поиск нужной композиции. С их помощью можно оставаться в курсе музыкальных новинок, имея возможность оценить их в любое удобное время. Сайты работают в режиме 24/7. Новая композиция появляется довольно быстро на таких сайтах. Все треки можно использовать только для личного прослушивания. Публичное использование и продажа без получения предварительного согласия от исполнителя преследуются по закону.