Денис Мацуев отпразднует 85-летие Центральной музыкальной школы

17:48

Центральная музыкальная школа при Московской консерватории отметит свое 85-летие 20 мая.

В условиях вынужденной «самоизоляции» при коронавирусе юбилей придется праздновать дистанционно, сообщает портал Культура. На онлайн концерте 20 мая выступят такие именитые выпускники заведения, как Денис Мацуев, Сергей Крылов, Сергей Антонов, Даниил Харитонов, Алена Баева, Анастасия Кобекина и Денис Буряков.

В ходе мультимедийного марафона прозвучат сочинения И. С. Баха, П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, М. И. Глинки, А. Н. Скрябина и других композиторов.

Онлайн-трансляция будет доступна 20 мая на сайте ЦМШ и на портале Культура РФ 20 мая с 19.00.