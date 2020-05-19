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Денис Мацуев отпразднует 85-летие Центральной музыкальной школы

17:48 19.05.2020
Денис Мацуев отпразднует 85-летие Центральной музыкальной школы
Денис Мацуев © KM.RU, Ступникова Наталья

Центральная музыкальная школа при Московской консерватории отметит свое 85-летие 20 мая.

В условиях вынужденной «самоизоляции» при коронавирусе юбилей придется праздновать дистанционно, сообщает портал Культура. На онлайн концерте 20 мая выступят такие именитые выпускники заведения, как Денис Мацуев, Сергей Крылов, Сергей Антонов, Даниил Харитонов, Алена Баева, Анастасия Кобекина и Денис Буряков.

В ходе мультимедийного марафона прозвучат сочинения И. С. Баха, П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, М. И. Глинки, А. Н. Скрябина и других композиторов.

Онлайн-трансляция будет доступна 20 мая на сайте ЦМШ и на портале Культура РФ 20 мая с 19.00. 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире классической музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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