Сын Цоя начал процесс регистрации бренда «Кино»

12:38

Единственный сын Виктора Цоя Александр Цой подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Кино».

Предполагается, что под этим брендом будет производиться запись музыки и проведение концертов, съемки фильмов, написание сценариев и издание книг сообщает агентство «Москва». Также класс международной классификации товаров и услуг №41, по которому проходит регистрация бренда, подразумевает право на организацию дискотек.

Осенью Александр Цой собирается провести концерты возрожденного «Кино» с записью вокала своего отца в питерском ВТБ 31 октября и столичном ВТБ Арена 21 ноября.

Александр Цой известен как лидер собственной группы «Ронин».