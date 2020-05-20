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Сын Цоя начал процесс регистрации бренда «Кино»

12:38 20.05.2020
Сын Цоя начал процесс регистрации бренда «Кино»
Александр Цой. Фото @sashatso.y
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Единственный сын Виктора Цоя Александр Цой подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Кино».

Предполагается, что под этим брендом будет производиться запись музыки и проведение концертов, съемки фильмов, написание сценариев и издание книг сообщает агентство «Москва». Также класс международной классификации товаров и услуг №41, по которому проходит регистрация бренда, подразумевает право на организацию дискотек.

Осенью Александр Цой собирается провести концерты возрожденного «Кино» с записью вокала своего отца в питерском ВТБ 31 октября и столичном ВТБ Арена 21 ноября.

Александр Цой известен как лидер собственной группы «Ронин».  

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Патент, Персоны и события в мире рок-музыки
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20.05.2020, 14:21
Гость: личный опыт

природа отдыхает на потомках.
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