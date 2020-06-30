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Сергей Шнуров во главе телеканала объединит русских по всему миру

12:19 30.06.2020
Шнуров во главе телеканала объединит русских по всему миру
Сергей Шнуров © KM.RU, Илья Шабардин

Создатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров принял предложение занять вакантную должность генерального продюсера телеканала RTVI.

Своей первоочередной задачей музыкант видит в новом амплуа объединение русских людей по всему миру, сообщает КП. Он считает, что воплощал в своих песнях собирательный образ русского человека. Поэтому такая задача ему вполне по плечу. Кроме того, Шнуров подчеркнул, что в творчестве «Ленинграда» воплощено уникальное мировоззрение русского народа.

В феврале Сергей Шнуров вошел в «Партию роста».
 

Темы: Русская цивилизация, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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30.06.2020, 16:36
Гость: IgS

Много правды Вы сказали. Спасибо.
30.06.2020, 16:35
Гость: IgS

Сколько веревочке ни виться...
30.06.2020, 13:18
Гость: stalker

Для объединения русских людей по всему миру нужна общенациональная идея. А что именно Шнуров может предложить ? Одним искусством группы группы "Ленинград" этого не сделаешь. Для объединения русских людей (для начала) необходимо понимание того, кого именно следует считать русским человеком. Необходимо познание истоков русского народа, уважение в своим пращурам, русской культуре, традициям и обычаям. А у нас на протяжении веков с момента принятия чужой веры все национальное из общественной жизни вытравлялось и преследовалось. А катаклизмы прошлого века и века нынешнего раскидали русский народ по всему свету. В нынешнем своем состоянии мы как перекати-поле. Без корней. Один нацист в годы войны сказал, что народ, лишенный памятников истории, архитектуры и искусства, через два поколения перестает быть народом. По этой причине нацисты крушили у нас все, что только могли. И нынешние наши правители им подстать. Многие города лишились статуса исторического поселения уже в наше время. А это значит, что историческая застройка внутри городов может быть снесена в угоду строительства бизнес-центров, торговых центров и новых жилых комплексов. А в каком состоянии находятся эти самые памятники истории, архитектуры и искусства ? Можно и не говорить. О каких тогда корнях вообще стоит упоминать ?
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