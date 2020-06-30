Сергей Шнуров во главе телеканала объединит русских по всему миру

12:19

Создатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров принял предложение занять вакантную должность генерального продюсера телеканала RTVI.

Своей первоочередной задачей музыкант видит в новом амплуа объединение русских людей по всему миру, сообщает КП. Он считает, что воплощал в своих песнях собирательный образ русского человека. Поэтому такая задача ему вполне по плечу. Кроме того, Шнуров подчеркнул, что в творчестве «Ленинграда» воплощено уникальное мировоззрение русского народа.

В феврале Сергей Шнуров вошел в «Партию роста».

