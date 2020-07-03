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Сергей Шнуров возродил группировку «Ленинград»

12:12 3.07.2020
Сергей Шнуров возродил группировку «Ленинград»
Сергей Шнуров © KM.RU, Даниил Ремизов

Сергей Шнуров решил заново собрать распущенную в конце прошлого года группировку «Ленинград».

Первым релизом возрожденной группы стал клип на песню «Фотосессия». Основную вокальную партию в синтипоповой песне исполнила вокалистка «Ленинграда» Виктория Кузьмина. Клип пестрит ненормативной лексикой и глубокомысленными изречениями вроде «парятся, что толстые, только худые».

За визуальный концепт клипа отвечал фотограф Даниил Величко. Он охарактеризовал клип как юмористический и саркастический.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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03.07.2020, 13:10
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