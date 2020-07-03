Сергей Шнуров возродил группировку «Ленинград»

12:12

Сергей Шнуров решил заново собрать распущенную в конце прошлого года группировку «Ленинград».

Первым релизом возрожденной группы стал клип на песню «Фотосессия». Основную вокальную партию в синтипоповой песне исполнила вокалистка «Ленинграда» Виктория Кузьмина. Клип пестрит ненормативной лексикой и глубокомысленными изречениями вроде «парятся, что толстые, только худые».

За визуальный концепт клипа отвечал фотограф Даниил Величко. Он охарактеризовал клип как юмористический и саркастический.

