Сергей Шнуров возродил группировку «Ленинград»
Сергей Шнуров © KM.RU, Даниил Ремизов
Сергей Шнуров решил заново собрать распущенную в конце прошлого года группировку «Ленинград».
Первым релизом возрожденной группы стал клип на песню «Фотосессия». Основную вокальную партию в синтипоповой песне исполнила вокалистка «Ленинграда» Виктория Кузьмина. Клип пестрит ненормативной лексикой и глубокомысленными изречениями вроде «парятся, что толстые, только худые».
За визуальный концепт клипа отвечал фотограф Даниил Величко. Он охарактеризовал клип как юмористический и саркастический.