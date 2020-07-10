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Виталий Милонов призвал «улучшить» гимн Российской Федерации

14:39 10.07.2020
Виталий Милонов призвал «улучшить» гимн Российской Федерации
Виталий Милонов. Фото с сайта wikipedia.org

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости изменения гимна Российской Федерации.

Виталий Милонов рассказал в эфире радио «Говорит Москва», что, возможно, и навлечет гнев Никиты Михалкова, но гимн нуждается в более «улучшенной» современной редакции. Корректировка, по мнению Милонова, нужна и флагу России, который смотрится «блекло». Чтобы он нес идеологию, депутат предлагает поместить на полотнище изображение двуглавого орла.

Кроме того, Виталий Милонов высказался о необходимости создания в России общественной детской организации.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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10.07.2020, 22:05
Гость: Вот и слова:

Славься, Русь — великая страна!
Славься, Русь — свободна и сильна.
Славься Труд, Богатство и Земля,
Расцветай, Отчизна моя!

Присягает российский народ
Конституции прав и свобод
И в душе рождаются слова:
Славься, Русь — Отчизна моя!

(с) М.Глинка "Патриотическая песня"
10.07.2020, 21:13
Гость: Походу,

чувак прав.
Для нового государства нужен новый гимн, отражающий в мелодии и тексте новую страну.
Завклубом из Дрездена ничего другого "ниасилил", как поручить папе МихАлкова пару строчек изменить.
Убого.
10.07.2020, 19:44
Гость: Интересуюсь

Ты серьёзно сейчас? Такой большой, а в сказки веришь. Какой медведь, кому вломить? Очнись, болезный.
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