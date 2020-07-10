Виталий Милонов призвал «улучшить» гимн Российской Федерации

14:39

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости изменения гимна Российской Федерации.

Виталий Милонов рассказал в эфире радио «Говорит Москва», что, возможно, и навлечет гнев Никиты Михалкова, но гимн нуждается в более «улучшенной» современной редакции. Корректировка, по мнению Милонова, нужна и флагу России, который смотрится «блекло». Чтобы он нес идеологию, депутат предлагает поместить на полотнище изображение двуглавого орла.

Кроме того, Виталий Милонов высказался о необходимости создания в России общественной детской организации.

