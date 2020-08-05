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Пол Маккартни раскрыл истинную причину распада The Beatles

12:47 5.08.2020
Пол Маккартни раскрыл истинную причину распада The Beatles
Пол Маккартни. Фото с офстраницы в Facebook

Один из основателей The Beatles Пол Маккартни спустя много лет озвучил подлинную причину распада легендарной группы.

Музыкант назвал такой причиной почти семейную ссору относительно дальнейших перспектив, сообщает РИА Новости со ссылкой на GQ. Маккартни сравнил любой спаянный коллектив с семьей, где нередко разногласия и конфликты. Именно такой момент «битлам» в 1970 году пережить не удалось.

Пол Маккартни категорически опроверг домыслы о ненависти музыкантов друг другу в момент прекращения истории The Beatles. Кроме того, он признался, что крайне болезненно воспринимал то, что поклонники часто почему-то возлагали ответственность за распад именно на него.
  

Темы: Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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06.08.2020, 00:48
Гость: Ейбогус -Ооу,Йоко)))

Вздор многолетний.
Джон Леннин просто вырос из детских штанишек.Понятно,что их диски приносили высокие прибыли,все ж любят когда she loves you! Ейей)))и все нищтяк)))Это и вызвало недовольство ,а ребятам не хотелось,чтоб
Леннин их покидал,это Павлик просто треплется, он это любит
05.08.2020, 22:00
Гость: Rosario Agro

Он тактично дал понять, что ведьма Ёко внесла разлад в спаянный мужской коллектив. Что и было её целью.
05.08.2020, 21:15
Гость: treythjk

так и есть. согласен. Макар решил что то перепеть песню, или реабилитировать Л.
кстати да, не связался бы с японкой пожил бы еще может быть.
наркошки говорят потом: это не ты ее куришь, это она тебя курит. ну и в канаву в итоге.
а Beatles - величайшая рок группа мира.
Макар до сих пор один из лучших мелодистов англии.
леннон был неплох и крут, но в итоге ...
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