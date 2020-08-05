Пол Маккартни раскрыл истинную причину распада The Beatles

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Один из основателей The Beatles Пол Маккартни спустя много лет озвучил подлинную причину распада легендарной группы.

Музыкант назвал такой причиной почти семейную ссору относительно дальнейших перспектив, сообщает РИА Новости со ссылкой на GQ. Маккартни сравнил любой спаянный коллектив с семьей, где нередко разногласия и конфликты. Именно такой момент «битлам» в 1970 году пережить не удалось.

Пол Маккартни категорически опроверг домыслы о ненависти музыкантов друг другу в момент прекращения истории The Beatles. Кроме того, он признался, что крайне болезненно воспринимал то, что поклонники часто почему-то возлагали ответственность за распад именно на него.

