Лолита, Петкун и Кобейн помогут открыть сезон театру «Модернъ»

12:24

После пандемии коронавируса возвращается к жизни театр «Модернъ», который назначил сбор труппы и показ спектакля «Nirvana» на 18 августа.

Спектакль Юрия Грымова «Nirvana» посвящён трагической судьбе лидера одноименной группы Курта Кобейна. Изначальная версия спектакля вышла в 2003 году, и роль Курта Кобейна в нем сыграл Найк Борзов.

В еще одном спектакле театра «Модерн» «Кладбище понтов» задействован Вячеслав Петкун из группы «Танцы Минус».

Интересным проектом театра обещает стать постановка Юрия Грымова «Женитьба», объединившая три произведения русской классики, посвященных брачным церемониалам – «Женитьбу» Гоголя, «Женитьбу Бальзаминова» Александра Островского и «Свадьбу» Антона Чехова.

