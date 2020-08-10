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Лоза и Пригожин оценили отказ наших артистов от выступлений в Белоруссии

11:36 10.08.2020
Лоза и Пригожин оценили отказ наших артистов от выступлений в Белоруссии
Юрий Лоза Стоп-кадр из видео

Юрий Лоза прокомментировал отказ Леонида Агутина, группы «Кар-Мен» и других российских артистов от выступлений в Белоруссии в «день тишины» 8 августа накануне президентских выборов.

Певец предположил, что это может быть связано с перекрытием или урезанием гонораров за такие выступления, пишет РИА Новости. Юрий Лоза напомнил, что ничего бесплатного не бывает, и даже если для публики вход на мероприятия свободный, то исполнителям нужно платить за дорогу, питание и выход на сцену.

Автор песни «Плот» также заявил, что на концертах могла вестись предвыборная агитация, и это закономерно, поскольку без нее вкладывать деньги в подобные акции нет никакого смысла

Среди отказавшихся от выступлений артистов оказалась и Валерия. Ее муж и продюсер Иосиф Пригожин подчеркнул, что хорошо относится к Александру Лукашенко, но не хочет иметь с коллегами отношения к политике и из-за этого попасть под шквал негатива со стороны поклонников.
 

Темы: Выборы в мире, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Отношения России и Белоруссии, Персоны и события в мире музыки
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