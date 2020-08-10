Александр Иванов и «Рондо», 14 августа, Зеленый театр ВДНХ

16:24

Прославившись в качестве солиста столичной рок-группы "Рондо" (в регулярно менявшемся составе которой были замечены, в числе прочих, Николай Расторгуев и Наталья Ветлицкая), Александр Иванов находится на виду с конца 1980-х

Тогда на всю страну прогремела песня "Тоже является частью Вселенной" - первый из многих записанных им (с "Рондо" или без) хитов.

Исправно пополняя их арсенал песнями калибра "Я буду помнить", "Боже, какой пустяк" и "Я постелю тебе под ноги небо", Александр давно утвердился в статусе русского Стивена Тайлера - певца с богатым рок-н-ролльным прошлым, особенно убедительного в жанре хард-рок-баллады. В Зеленом театре ВДНХ Иванов отметит 35-летие "Рондо".

