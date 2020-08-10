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Александр Иванов и «Рондо», 14 августа, Зеленый театр ВДНХ

16:24 10.08.2020
Александр Иванов и «Рондо», 14 августа, Зеленый театр ВДНХ
Фото предоставлено организаторами концерта

Прославившись в качестве солиста столичной рок-группы "Рондо" (в регулярно менявшемся составе которой были замечены, в числе прочих, Николай Расторгуев и Наталья Ветлицкая), Александр Иванов находится на виду с конца 1980-х

Тогда на всю страну прогремела песня "Тоже является частью Вселенной" - первый из многих записанных им (с "Рондо" или без) хитов.

Исправно пополняя их арсенал песнями калибра "Я буду помнить", "Боже, какой пустяк" и "Я постелю тебе под ноги небо", Александр давно утвердился в статусе русского Стивена Тайлера - певца с богатым рок-н-ролльным прошлым, особенно убедительного в жанре хард-рок-баллады. В Зеленом театре ВДНХ Иванов отметит 35-летие "Рондо".
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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