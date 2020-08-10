Александр Иванов и «Рондо», 14 августа, Зеленый театр ВДНХ
Фото предоставлено организаторами концерта
Тогда на всю страну прогремела песня "Тоже является частью Вселенной" - первый из многих записанных им (с "Рондо" или без) хитов.
Исправно пополняя их арсенал песнями калибра "Я буду помнить", "Боже, какой пустяк" и "Я постелю тебе под ноги небо", Александр давно утвердился в статусе русского Стивена Тайлера - певца с богатым рок-н-ролльным прошлым, особенно убедительного в жанре хард-рок-баллады. В Зеленом театре ВДНХ Иванов отметит 35-летие "Рондо".