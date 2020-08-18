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«Моральный кодекс», 21 августа, Зеленый театр ВДНХ

21:11 18.08.2020
«Моральный кодекс», 21 августа, Зеленый театр ВДНХ
Афиша. Предоставлена организаторами

Столичная группа «Моральный кодекс» была основана в 1989 году бывшими музыкантами коллективов «Скандал», «Автограф» и «Цветы» и без промедления заняла свое уникальное место в российской рок-н-ролльной иерархии

Знающий толк в джазе и фанке эстетский поп-рок «Кодекса» по делу слывет эталоном профессионализма и хорошего вкуса - того, что с гитарной музыкой на русском языке связывают не то чтобы очень часто.

Славящаяся студийным перфекционизмом группа записывается редко, но метко (ее седьмой альбом должен выйти в 2020 году), зато аншлаговые концерты дает регулярно - благо проверенных временем хитов «Моральному кодексу» уже хватило на пару сборников лучших песен. Многие из них непременно прозвучат и в Зеленом театре ВДНХ - в рамках большого летнего концерта празднующей 30-летие группы. 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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