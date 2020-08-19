Критик Соседов раскрыл причину конфликта между Пугачевой и Легкоступовой

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Маститый музыкальный критик Сергей Соседов исследовал истоки конфликта между Аллой Пугачевой и недавно умершей Валентиной Легкоступовой.

Эксперт полагает, что яблоком раздора стала песня «Двое (Старый друг)». Автор Раймонд Паулс сначала предложил композицию Алле Пугачевой, но та ее решила отложить, рассказал Соседов в программе Андрея Малахова «Прямой эфир». Тогда композитор отдал «Двое» Валентине Легкоступовой, как раз занявшей второе место на конкурсе «Юрмала-86».

Песня в этом исполнении выстрелила. Однако Пугачева пренебрежительно говорила в интервью, что считает песню недоработанной. Тем не менее, она вскоре спела «Двое» сама.

Несмотря на то, что Легкоступова записала «Двое» еще в 1987 году, Пугачева ее опередила с изданием композиции в 1990 году. Версия Легкоступовой вышла в сборнике «Ягода-малина» на четыре года позже.