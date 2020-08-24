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Фестиваль «Спасская башня» пришлось отменить из-за коронавируса

17:20 24.08.2020

Тринадцатый по счету фестиваль военных оркестров «Спасская башня» оказался отменен.

Организаторы признались, что до последнего хотели сохранить мероприятия, но в итоге проявили осторожность в связи с крайней нежелательностью ухудшения эпидемиологической ситуации в столичном регионе. Деньги за билеты на мероприятия, которые должны были состояться с 28 августа по 6 сентября на Красной площади, будут возвращены в полном объеме.

При этом уже начата подготовка к следующему фестивалю, назначенному на  27 августа - 5 сентября 2021 года. 

Темы: Коронавирус, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные фестивали в России, Персоны и события в мире классической музыки
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