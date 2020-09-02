Глеб Самойлов и The Matrixx «Концерт с симфоническим оркестром Globalis 14.11.2019» (2CD+DVD)

Исполнитель: Глеб Самойлов и The Matrixx, Название: «Концерт с симфоническим оркестром Globalis 14.11.2019», Стиль: симфо-рок, Год: 2020

С самого начала музыка Глеба Самойлова тяготела к симфоническому звучанию. Первый же номерной альбом «Агаты Кристи» «Коварство и любовь» (1989) содержал огромное количество оркестровых элементов со знанием дела воспроизведенных на синтезаторе. В текстах песен присутствовали такие специфические, но при этом отлично известные академическим музыкантам моменты, как «хрипит геликоном». В альбоме «Опиум» Глеб оставил оммаж Иоганну Штраусу. А диск «Майн Кайф» создан под впечатлением от творчества Альфреда Шнитке и выстроен по принципу симфонии

Затевая четыре года назад совместный проект своей группы The Matrixx с оркестром Globalis, Глеб Самойлов признавался, что клавишные партии его песен будут переложены на оркестровые. Отчасти так оно и получилось, в особенности — если послушать такие вещи, как «Москва-река» или «Сердце и печень», где фоном шли в оригинале запрограммированные скрипичные партии, которые Globalis теперь исполняет вживую. Но, в целом, все гораздо сложнее. Тем более, что оркестровыми аранжировками The Matrixx заведует признанный мастер своего дела Кирилл Уманский, который, например, много лет сотрудничает с «Классической Арией».

Судя по увертюре, состоящей из инструментальных версий «Веселого мира» и «Триллера», всю программу можно было безболезненно переложить в оркестровые варианты целиком, не прибегая к помощи «рОковых» инструментов. В то же время, в таких песнях, как «Космос», «Пуля», «Секрет», «Ничего», «Никто не выжил» и многих других группа и оркестр существуют равноправно, не перетягивая одеяло на себя. А в «СС» и «Порвали мечту» очень ощутимы и органичны электронные пассажи.

Представленный на этом издании концерт состоялся 14 ноября 2019 года спустя три года после премьеры симфонического проекта The Matrixx. За это время многие песни успели выпасть из сет-листа («Хали-Гали Кришна», «Собачье сердце», «Я буду там»), но многие и добавились — пара вещей из альбома «Ураган» и пара из последнего диска The Matrixx «Здравствуй».

В смысловом отношении оркестр привносит немало нюансов. Например, если в студийной версии «Урагана» в проигрыше уходящее детство героя озвучивала партия разбившейся музыкальной шкатулки, то теперь ее заменяет скорбный реквием струнных, знаменуя не прижизненное прощание, а похороны.

Единоборство со смертью видится главной темой концерта с оркестром. Этому противостоянию был посвящен альбом «Здравствуй», теперь дуэль выходит на новый уровень. Словно сказочный персонаж, нарочито отстранный Глеб пытается обвести Костлявую вокруг пальцы, бросая в «Москве-реке» и «В такси» недоуменные реплики, типа «так вот, в чем дело». Смертельная опасность следует за героем буквально по пятам, особенно это ощутимо в песне «В такси», где почти осязаешь бросающихся под колеса машины бесов, разгоняемых предупредительными сигналами валторн.

Иногда песни выстраиваются так, что герой почти покоряется смерти — такова, например, обреченная «Нуар», где оркестровая атака кажется косой, отсекающей все живое. А в «Здравствуй» Глеб ведет себя как человек, одержавший моральную победу над тленом. Здесь зазор между исполнителем и героем минимален: недаром Самойлов подчеркивает свою причастность к происходящему («ВОТ я открываю забрало»), а потом победоносно приветствует смерть панибратским «здрасте». И все это — под пронзительные струнные, в которых хочется раствориться полностью.

Видеоряд выступления тоже на высоте. Время от времени изображение двоится и ускоряется, как в кульминационные моменты фильмов ужасов со стремительно передвигающимися призраками. Картинка в «Нуаре» и впрямь стилизована под мрачный черно-белый фильм 50-х годов с экранными помехами. В «Секрете» концертная съемка совмещается с фрагментами клипа.

Дизайн диджипака подчеркивает быстротечность бытия. Фото группы на обложке обрамлено не сквозной вырубкой. Кажется, слегка надави пальцем — и на месте музыкантов окажется зияющая пустота. Поэтому ценишь то, что имеешь, вдвойне.