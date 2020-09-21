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Основатель «Миража» подаст в суд на организаторов форума за Лукашенко

17:53 21.09.2020
Основатель «Миража» подаст в суд на организаторов форума за Лукашенко
Стоп-кадр с видео ctv.by

Создатель группы «Мираж» Андрей Литягин намерен подать в суд на промоутеров музыкального форума в поддержку Александра Лукашенко в Минске 17 сентября.

Продюсеру пришлось не по душе, как две белорусские певицы исполнили там песню «Музыка нас связала». Литягин окрестил их подачу «убогой», однако уточнил, что хуже, чем у Маргариты Суханкиной им спеть не удалось.

Композитор уже несколько лет борется за то, чтобы его произведения могли исполнять только Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов. Ради этого он даже изъял свои песни из РАО, чтобы за разрешениями их петь к нему теперь обращались напрямую.  

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Отношения России и Белоруссии, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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