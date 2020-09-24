Альфред Шнитке помог группе «Центр» попасть в советский фильм

Василий Шумов представил в музыкальном магазине «Дом Культуры» 20 сентября новый альбом группы «Центр» «Абсолютное почтение человека»

Музыкант давно отказался от привычных форм презентаций пластинки, практикуя максимально неожиданные перфомансы. Поскольку в этот год для группы юбилейный мероприятие началось с доклада «Навстречу 40-летию группы «Центр»», прочитанном Шумовым в антураже советских партийных собраний. Особенно подробно докладчик остановился на 80-х, когда такие формы передачи информации практиковались активно.

Шумов признался, что на заре истории «Центра» участники держались особняком и вовсе не заботились о деньгах и славе. Распространенная у рокеров мотивация, чтобы нравиться деушкам, их тоже не интересовала. Когда «Центр» играл на танцах близ станции Подлипки, многие девушки были не прочь завязать с Шумовым отношения. Но он неизменно отвечал, что у него жена и трое детей, хотя в то время отнюдь еще не был семейным человеком.

«Центристы» подходили к творчеству основательно и увлекались серьезной теоретической литературой, вроде трудов доктора философских Влекла Василия Шумова и додекафония Альфреда Шенберга, которую он тоже изучал на серьезном уровне и пытался воплотить на практике. Старания не прошли даром.

В итоге на творчество «Центра» обратил внимания композитор Альфред Шнитке. Встретившись с Василием Шумовым, он предложил ему сыграть ВИА на корабле в фильме Игоря Таланкина «Время отдыха с субботы до понедельника». Благодаря этому в фильме звучат две песни «Центра» - «Я все умею» и «Волшебница». В процессе работы над фильмом Шнитке отказался писать для него музыку, и музыка «Волшебницы» стала также звуковой дорожкой к фильму.

Обозревая свою бескрайнюю дискографию, Василий Шумов особенно подробно остановился на альбомах «Любимые песни» (1985) и «Короли поэзии в трансе». Автор их охарактеризовал как альбомы, которые невозможно выпустить на физических носителях из-за проблем с авторскими правами. В «Любимые песни», например, вошло наследие советских композиторов в весьма вольной трактовке «Центра» (музыканты меняли минор на мажор и проч.)

Нынешний альбом «Центра» «Абсолютное почтение человека» состоит их трех частей. Первая и самая обширная посвящена диктатуре стран третьего мира. Вторая — указу от18.08.1960 «О расширении городской черты Москвы». Учитывая, как сильно повлиял этот документ на судьбу столицы, Шумов предложил сделать эту дату новым городским праздником. Третья часть отдана на откуп центробораторов — дистанционным участникам записи, поскольку альбом создавался в самоизоляции.

Завершился вечер дискотекой, на которой Шумов рекомендовал гостям «проявить себя» и «знакомиться с противоположным полом». Все музыкальные темы состояли из фрагментов советских композиций с напевами «ла-ла-ла». Под них Шумов кричал в мегафон о необходимости соблюдения социальной дистанции.

