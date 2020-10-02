Умер советский, российский певец, автор песен Александр Кальянов

21:32

Фото со страницы Аллы Пугачевой в Instagram

В возрасте 73 лет умер советский и российский музыкант и певец Александр Кальянов.

"Ушел из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его", — написала певица Алла Пугачева на своей странице в Instagram.

Александр Кальянов родился 26 августа 1947 года в Брянской области в семье педагогов.

Окончив вуз, работал радиоинженером по музыкальным инструментам, на его счету - ряд изобретений.

В конце семидесятых - звукорежиссер Дворца спорта в Казани, член ВИА "Шестеро молодых", напоминает РГ. Далее - работа с группами "Красные маки" и "Феникс", Барыкиным и Пугачевой, коллективами "Браво", "Белый орел", "Наутилус Помпилиус", "Стрелки", "На-На", Лепсом, Осиным, Басковым, Лещенко, Моисеевым, Леонтьевым, Алсу, Макаревичем.