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Элтон Джон встал на сторону Армении в конфликте в Нагорном Карабахе

16:01 6.10.2020
Элтон Джон встал на сторону Армении в конфликте в Нагорном Карабахе
Элтон Джон. Фото с сайта kinopoisk.ru

Элтон Джон выразил в своем Инстаграме поддержку Армении в конфликте в Нагорном Карабахе.

У себя в блоге британский певец разместил символический красный квадрат, олицетворяющий армянскую сторону. Элтон Джон заметил, что был в Армении с концертом в 2018-м и был поражен гостеприимством и радушием этого народа. Певец подчеркнул, что за годы гонений и страданий армяне заслужили право на счастье.

В Армении Элтон Джон выступал в начале 2018 года для детей с нарушениями слуха. 

Темы: Армения, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Конфликт в Нагорном Карабахе
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Комментарии читателей
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06.10.2020, 21:59
Гость: www

Может на карабахском фронте музыкально-танцевально-песенно-юмористическо-высокомодныи отрезок фронта организовать? Пусть там в всякие твитерные поддержанцы встретятся.
06.10.2020, 19:52
Гость: Zahar

Великая армянская диаспора победит.
06.10.2020, 19:38
Гость: Элтон Джон встал

Для старика это немало.
06.10.2020, 18:42
Гость: 007

Вот это поддержка!!!! Думаю, армяне обиделись!!!
06.10.2020, 18:35
Гость: русский

Зачем Вам всё это, сэр?
Все комментарии (7)
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