Элтон Джон встал на сторону Армении в конфликте в Нагорном Карабахе

16:01

Элтон Джон выразил в своем Инстаграме поддержку Армении в конфликте в Нагорном Карабахе.

У себя в блоге британский певец разместил символический красный квадрат, олицетворяющий армянскую сторону. Элтон Джон заметил, что был в Армении с концертом в 2018-м и был поражен гостеприимством и радушием этого народа. Певец подчеркнул, что за годы гонений и страданий армяне заслужили право на счастье.

В Армении Элтон Джон выступал в начале 2018 года для детей с нарушениями слуха.