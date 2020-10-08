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В Госдуме призвали оградить детей от модного рэпа

15:42 8.10.2020
В Госдуме призвали оградить детей от модного рэпа
© KM.RU, Алексей Белкин

Зампред комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина выступила с инициативой ограничить детям доступ к рэп-клипам.

Депутат заявила, что ей регулярно поступают жалобы от возмущенных родителей, дети которых беспрепятственно просматривают рэп-ролики с пропагандой наркотиков и беспорядочных половых связей, сообщает РИА Новости. Такую видеопродукцию можно беспрепятственно увидеть как днем по ТВ, так и в интернете в любое время суток.

Решение проблемы, по мнению Вторыгиной, состоит в ограничении доступа детей к роликам Моргенштейна, Элджея и других новомодных хип-хоперов, вызывающих у зрителей страсть к сексу, наркотикам и легким деньгам. В частности, YouTube должен запрашивать у пользователей при обращении к такому контенту документ о совершеннолетии.  

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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08.10.2020, 20:49
Гость: Это мы уже проходили

"Сегодня ты играешь джаз, а завтра Родину продашь. " Старо, как мир.
08.10.2020, 20:39
Гость: КУРС

Сразу виден мощнейший интеллект мадам. Если она такая умная то предложила бы что-то другое, чем увлеклась бы молодеж. Но предложить кроме запрета не может. У думцев думалки не хватает.
08.10.2020, 18:12
Гость: Евгений В

Самое правильное предложение, и не только от этой думы. Их надо ограждать от многого, начиная от ТВ и .............................................
08.10.2020, 17:53
Гость: Ну сознание

Дети теряют на линеках не от рэпа.
08.10.2020, 17:39
Гость: Путник

Детей надо оградить от госдуры
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