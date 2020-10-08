В Госдуме призвали оградить детей от модного рэпа

15:42

Зампред комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина выступила с инициативой ограничить детям доступ к рэп-клипам.

Депутат заявила, что ей регулярно поступают жалобы от возмущенных родителей, дети которых беспрепятственно просматривают рэп-ролики с пропагандой наркотиков и беспорядочных половых связей, сообщает РИА Новости. Такую видеопродукцию можно беспрепятственно увидеть как днем по ТВ, так и в интернете в любое время суток.

Решение проблемы, по мнению Вторыгиной, состоит в ограничении доступа детей к роликам Моргенштейна, Элджея и других новомодных хип-хоперов, вызывающих у зрителей страсть к сексу, наркотикам и легким деньгам. В частности, YouTube должен запрашивать у пользователей при обращении к такому контенту документ о совершеннолетии.