Дочь Юрия Хоя призвала отменить все ограничения на фестивале «Сектора Газа»

Фестиваль памяти лидера воронежской группы «Сектор Газа» Юрия «Хоя» Клинских прошел в начале октября в «ГлавКлубе»

«Когда умирают люди, поют песни». Эту строчку Велимира Хлебникова всякий раз вспоминаешь, собираясь на концерты, посвященные «Сектору Газа». Несмотря на то, что Юрий Хой покинул наш мир 20 лет назад, песни его продолжают жить и звучать во весь голос. И в этом есть немалая заслуга тех людей, которые поднялись на сцену «ГлавКлуба» второго октября.

Приветственный номер исполнил недавно «вышедший из тени» тур-менеджер фестиваля Александр Кузнецов, у которого есть своя группа «Бродячий цирк». Однако песню «Сектор Газа» он исполнил сольно. Попутно Кузьмичев напомнил, что она принадлежит группе, которая в этот вечер объединила здесь всех. Чуть позже он вновь выйдет на сцену, чтобы под аккомпанемент «Сектора Газовой Атаки» представить сыгранную близко к оригиналу «Нас ждут из темноты». В несколько иной интерпретации же «Бродячего цирка» ее можно будет вскоре услышать на готовящемся трибьюте «Сектору Газа».

«Соскучились по движухе?» - таким братским напутствием встретил зрителей фронтмен «Сектора Газовой Атаки» Сергей Ким. Серьезность своих намерений раскачать зал музыканты «СГА» немедленно подтвердили песней «Опять сегодня». Время от времени Киму сотоварищи выходили помогать музыканты дружественных групп Znaki и «Голос Омерики». Всех потряс Артем Шаров из группы «Гудтаймс», полностью выложившийся на «Хорошо в деревне летом». Спевший с ним дуэтом Ким поразился выбору песни, который далеко не каждый способен осилить живьем. Правда, не забываем, что у «СГА» была солидная поддержка в лице клавишника «золотого» состава «Сектора Газа» Алексея Ушакова.

По-домашнему радушным выдался конферанс ведущей концерта — дочери основателя Юрия Хоя Ирины Клинских. Она призвала отменить все ограничения хотя бы на этот вечер и посоветовала зрителей настроиться на лирический лад, поскольку им предстояло услышать трогательную песню вокалистки «Сектора Газа» Татьяны Фатеевой «Памяти друга». Также Ирина проанонсировала «бомбическое» событие — выступление «Сектора Газа» с голограммой Юрия Хоя в клубе «Адреналин Стадиум» 4-5 декабря.

Встречей старых друзей выглядел выступление официальной трибьют-группы «Сектора Газа» «Черный вторник». Помимо знакомых по предыдущим фестивалям в их исполнении «Лирике», «Укуса вампира», «Гуляй, мужик» и др., они сыграли такой нежданный номер как «Вальпургиева ночь». «Нам часто «прилетает» от поклонников за то, что мы не играем песен с последнего альбома «Сектора Газа», вот мы и подготовили такой им ответ», пояснил фронтмен «Черного вторника» Максим Коробом. С этого же диска «Восставший из ада» в их исполнении прозвучала и «Демобилизация».

Вокальные партии другой «дембельской» песни Юрия Хоя «Туман» были делегированы Ивану Демьяну из группы «7Б», скрестившему ее с риффами из своих «Молодых ветров». Участники «Сектора Газа» Татьяна Фатеева и гитарист Владимир Лобанов присоединились к «Черному вторнику» на «Вечером на лавочке», «Ария Ивана и Лягушки» и других самых узнаваемых песнях Юрия Хоя. А завершилось все, как водится, одновременно масштабным и уютно-кухонным джем-сейшеном всех участников концерта с хоровым распеванием «Пора домой» и «30 лет».