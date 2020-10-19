Российское правительство одобрило возрастную маркировку анонсов мероприятий
Специальная комиссия при российском правительстве одобрило законопроект возрастной маркировки анонсов зрелищных мероприятий.
Соответствующий законопроект был вынесен на обсуждение депутатами Сергеем Боярским (который сам является параллельно музыкантом) и Евгением Ревенко. По их мнению, новая инициатива позволит снять с СМИ ответственность, если анонс, не совпадающий с категорией мероприятия, поступил в редакцию с неверной формулировкой непосредственно от организаторов.
Законопроекту будет дан ход во втором чтении после внесения корректив. В частности, комиссия обратила внимание на неточность формулировки «анонсы зрелищных мероприятий», поскольку слово «анонс» применимо скорее к телеэфирам, а все остальное больше отношения имеет к рекламе.
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очередная копия дебильного американизма - инструмент политической цензуры.