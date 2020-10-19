Российское правительство одобрило возрастную маркировку анонсов мероприятий

12:49 19.10.2020

Специальная комиссия при российском правительстве одобрило законопроект возрастной маркировки анонсов зрелищных мероприятий.

Соответствующий законопроект был вынесен на обсуждение депутатами Сергеем Боярским (который сам является параллельно музыкантом) и Евгением Ревенко. По их мнению, новая инициатива позволит снять с СМИ ответственность, если анонс, не совпадающий с категорией мероприятия, поступил в редакцию с неверной формулировкой непосредственно от организаторов.

Законопроекту будет дан ход во втором чтении после внесения корректив. В частности, комиссия обратила внимание на неточность формулировки «анонсы зрелищных мероприятий», поскольку слово «анонс» применимо скорее к телеэфирам, а все остальное больше отношения имеет к рекламе.

