Анна Нетребко стала свидетельницей теракта в Вене

Анна Нетребко стала свидетельницей теракта в Вене

Российская певица Анна Нетребко стала невольной свидетельницей террористического нападения в Вене 2 ноября.

Артистка волею судеб дислоцировалась в том же районе, где велась стрельба из шести огневых позиций. Ее соседка непосредственно созерцала эти жуткие события, сопровождаемые неразберихой, воплями, хаотичным бегством случайных прохожих. Женщине стало очень страшно.

К моменту записи видеоролика о драматических событиях в столице Австрии Нетребко и ее соседи находились на крыше дома. Певица очень ждет дальнейших новостей о происшедшем.
 

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