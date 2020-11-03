Анна Нетребко стала свидетельницей теракта в Вене

12:50 3.11.2020

Российская певица Анна Нетребко стала невольной свидетельницей террористического нападения в Вене 2 ноября.

Артистка волею судеб дислоцировалась в том же районе, где велась стрельба из шести огневых позиций. Ее соседка непосредственно созерцала эти жуткие события, сопровождаемые неразберихой, воплями, хаотичным бегством случайных прохожих. Женщине стало очень страшно.

К моменту записи видеоролика о драматических событиях в столице Австрии Нетребко и ее соседи находились на крыше дома. Певица очень ждет дальнейших новостей о происшедшем.

