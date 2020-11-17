Глеб Самойлов и The Matrixx, 21 ноября, ДК им Горбунова

Глеб Самойлов и The Matrixx, 21 ноября

Коронавирус поменял планы всего мира. Мы с вами исключением не оказались

В связи с принятыми мерами по борьбе с пандемией в столице, Дворец Культуры им Горбунова был вынужден перенести ряд концертов, включая запланированный на 10 апреля Юбилей группы The Matrixx, на более поздний срок. К сожалению, и новая дата – 29 мая, попала под атаку надоевшего вируса.

Но! Этот релиз не о «короне» 

Концерт Глеба Самойлова и The Matrixx в ДК им Горбунова СОСТОИТСЯ!!! Это первая хорошая новость! 

Вторая: Отпразднуем сразу ДВА Юбилея! Отмечаем 10-летие коллектива и 50-летие культового, неповторимого и готически притягательного ГЛЕБА САМОЙЛОВА! 

Третья: Билеты, приобретенные на прошлые даты концерта ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ! (если вы уже покупали билеты на концерт The Matrixx в ДК им. Горбунова в 2020 году, ничего обменивать не нужно). 

21 ноября 2020 года Глеб Самойлов и короли отечественной неопостготики «THE MATRIXX» отпразднуют 10-летие группы и юбилей фронтмена на сцене легендарной «Горбушки». Хиты «The Matrixx» и «Агата Кристи», приглашенные гости, и все что не сыграли в 2020 году! 

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