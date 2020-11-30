«СерьГа», 5 декабря, паб «Шервуд» (Мытищи)

«СерьГа», 5 декабря, паб «Шервуд» (Мытищи)

5 декабря 2020 года в «SHERWOOD PUB» состоится большой  концерт легендарной рок-группы «СерьГа» во главе с Сергеем Галаниным

Вы услышите всё лучшее и в очередной раз убедитесь, что творчество Сергея Галанина остаётся образцом долговечности, гимном целого поколения и музыкой «для тех, у кого есть уши».

«СерьГа» — это два с половиной десятилетия топовых позиций на олимпе русского рока. 

Сергей Галанин – легендарный рок-музыкант, участник культовой группы 80-х "Бригада С", бессменный лидер коллектива "СерьГа". Его музыка определила музыкальные пристрастия целого поколения.

Пожалуй, каждому знакома композиция "А что нам надо?", на долгие годы ставшая визитной карточкой группы. Вместе с Андреем Кифияком, Сергеем Крынским и Сергеем Поляковым фронтмен "СерьГи" подарит ценителям русского рока, лучшее из своего творчества: прозвучат "Страна чудес", "Дорога в ночь", "Я – Бурый Медведь", «Детское Сердце», «Я люблю поезда» и многое-многое другое.

Концерт группы «СерьГа» редкая задушевная атмосфера  и любимая музыка, без которой невозможно представить жизнь!

5 декабря в 19:00 ждём ВСЕХ в «SHERWOOD PUB» г. Мытищи ул. Шараповская 7 

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