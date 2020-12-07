«АукцЫон», 11 декабря, ДК им Горбунова

18:56 7.12.2020

Одиннадцатого декабря в ДК им Горбунова состоится уникальный концерт Легенда ленинградского рок-клуба, родоначальники арт-рока в СССР – группа «АукцЫон» на сцене культовой «Горбушки» 11 декабря сыграет большой сольный концерт с программой «Зимы не будет»!

Одиннадцатого декабря в ДК им Горбунова состоится уникальный концерт

Легенда ленинградского рок-клуба, родоначальники арт-рока в СССР – группа «АукцЫон» на сцене культовой «Горбушки» 11 декабря сыграет большой сольный концерт с программой «Зимы не будет»!

Олег Гаркуша (АукцЫон): «Леня Федоров, не побоюсь этого слова, гениальный музыкант и композитор. Вот он сочиняет композиции, которые длятся 10-15 минут. Я не могу ему сказать: «Лень, ты че, офигел вообще? Давай-ка делать трехминутные песни для формата «Нашего радио», и будет нам счастье». Он этого никогда в жизни не сделает, и я не могу сказать творцу: делай так или эдак. Также и он не может мне сказать: «Олег, мне не нравится, как ты ногу поставил, двигайся по-другому». Это и есть творчество, когда нет определенных рамок. Такая у нас группа».

Начало в 20.00.