На организаторов «Песни года» завели дело из-за несоблюдения санитарных мер

14:37 9.12.2020

На организаторов ежегодного поп-фестиваля «Песня года» Роспотребнадзор завел административное дело, обвинив их в несоблюдении санитарных норм.

Мероприятие, прошедшее в конце прошлой неделе в ВТБ-Арена вызвало ажиотаж в соцсетях. Критики фестиваля посчитали, что его зрители не соблюдали социальную дистанцию и не носили защитные маски. Теперь юридическим лицам грозит штраф до 300 000 рублей, юридическим — до 500 000 рублей, а площадке — закрытие на 90 дней.

Представители компании «АРС», причастной к организации «Песни года», утверждают, что все нормы на концерте соблюдались. Зрителей, не связанных родственными и дружескими узами, рассаживали на дистанции не менее 1,5 метра, билетов было продано 25% от вместимости зала, повсюду были установлены санитайзеры, о необходимости ношения мамок напоминали специально обученные стюарды и объявления по громкой связи, звучавшие каждые 10 минут.

Участник «Песни года» подтвердил, что все предписания по санитарным нормам на фестивале были выполнены, а Роспотребнадзор, по его мнению, как обычно, следует своему главному принципу - «запретить и не пущать».