Скончался вокалист группы «Воскресение» Андрей Сапунов
13 декабря скончался советский, российский певец, автор песен и гитарист Андрей Сапунов, известный как один из старейших участников группы "Воскресение".
Причиной смерти музыканта стал инфаркт, пишет РГ.
Андрей Сапунов родился 20 октября 1956 года в Краснослободске Волгоградской области, в семье педагога. В первый класс пошел в Москве, куда перебрались родители. После школы учился в Астраханском институте рыбного хозяйства, затем - в Московском энергетическом институте. Служил в армии.
Демобилизовавшись, в 1978-1979 годах был вокалистом группы Стаса Намина "Цветы". В июле 1979-го присоединился к "Воскресению", созданному Алексеем Романовым. В 1982-м после распада коллектива играл с группами "Олимпия", "Самоцветы", "Лотос", "СВ", "Трио". В 1994-м вновь присоединился к возрожденному "Воскресению", но покинул группу в 2016-м из-за разногласий с Романовым.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Звон" - это Шедевр.
А вот сегодня колокола звонят по нему...RIP
"Повесив свой сюртук..", "О чём поёт ночная птица...", "Я сам из тех, кто спрятался за дверь.." прости Костя ( Никольский ), но именно Сапунов сделал эти песни великими, земля пухом, Андрей.
Уважал. Очень-очень жаль.
Жалко. Есть у них несколько песен с ключиком к душе того поколения. Но у меня почему то воскресенье ассоциируется с Никольским.
То-то сегодня по радио его крутили. Хороший певец и песни хорошие.