Скончался вокалист группы «Воскресение» Андрей Сапунов

17:55 13.12.2020

13 декабря скончался советский, российский певец, автор песен и гитарист Андрей Сапунов, известный как один из старейших участников группы "Воскресение".

Причиной смерти музыканта стал инфаркт, пишет РГ.

Андрей Сапунов родился 20 октября 1956 года в Краснослободске Волгоградской области, в семье педагога. В первый класс пошел в Москве, куда перебрались родители. После школы учился в Астраханском институте рыбного хозяйства, затем - в Московском энергетическом институте. Служил в армии.

Демобилизовавшись, в 1978-1979 годах был вокалистом группы Стаса Намина "Цветы". В июле 1979-го присоединился к "Воскресению", созданному Алексеем Романовым. В 1982-м после распада коллектива играл с группами "Олимпия", "Самоцветы", "Лотос", "СВ", "Трио". В 1994-м вновь присоединился к возрожденному "Воскресению", но покинул группу в 2016-м из-за разногласий с Романовым.