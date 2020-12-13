Скончался вокалист группы «Воскресение» Андрей Сапунов

13 декабря скончался советский, российский певец, автор песен и гитарист Андрей Сапунов, известный как один из старейших участников группы "Воскресение". 

Причиной смерти музыканта стал инфаркт, пишет РГ.

Андрей Сапунов родился 20 октября 1956 года в Краснослободске Волгоградской области, в семье педагога. В первый класс пошел в Москве, куда перебрались родители. После школы учился в Астраханском институте рыбного хозяйства, затем - в Московском энергетическом институте. Служил в армии.

Демобилизовавшись, в 1978-1979 годах был вокалистом группы Стаса Намина "Цветы". В июле 1979-го присоединился к "Воскресению", созданному Алексеем Романовым. В 1982-м после распада коллектива играл с группами "Олимпия", "Самоцветы", "Лотос", "СВ", "Трио". В 1994-м вновь присоединился к возрожденному "Воскресению", но покинул группу в 2016-м из-за разногласий с Романовым. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 13.12.2020, 22:33
    Гость: Zahar

    "Повесив свой сюртук..", "О чём поёт ночная птица...", "Я сам из тех, кто спрятался за дверь.." прости Костя ( Никольский ), но именно Сапунов сделал эти песни великими, земля пухом, Андрей.

  4. 13.12.2020, 20:01
    Гость: Иван Иваныч

    Жалко. Есть у них несколько песен с ключиком к душе того поколения. Но у меня почему то воскресенье ассоциируется с Никольским.

Все комментарии (6)
Выбор читателей
Тяжелые уроки Карабаха для России
Теперь полиции можно все: «Закон нацелен на противодействие будущим протестам»
Теперь полиции можно все: «Закон нацелен на противодействие будущим протестам»
Территория СССР © KM.RU
Советская нация и право на воссоединение
ОМОН жестко подавил сопротивление баров в Питере
«Гестапо получилось»: ОМОН жестко подавил сопротивление рестораторов в Питере
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Трамвай © KM.RU, Илья Шабардин
Мэрия Москвы пообещала подорожание транспорта в пределах инфляции
Фото с сайта twitter.com
СМИ сообщили о сомнениях США в шансах запустить «Северный поток-2»
В Казахстане возмутились из-за слов о «подаренных Россией землях»
Китай закрыл город на границе с Россией после нового случая COVID-19
Алексей Навальный © KM.RU, Алексей Белкин
СМИ заявили о второй попытке отравления Навального перед отправкой в Берлин
© KM.RU, Стоп-кадры из видео Министерства обороны РФ
Министры обороны Армении и России обсудили нарушение перемирия в Карабахе
© KM.RU, Стоп-кадр видео
Песков опроверг слухи о том, что Путин живет в специальном бункере
В Германии с 16 декабря вводится жесткий карантин